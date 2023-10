On me refuse l'installation d'un miroir routier au motif que je vis en milieu rural, est-ce normal ? Le 13H à vos côtés

Qui peut décider de l’installation d’un tel dispositif ? C’est clairement le gestionnaire de voirie qui décide de l’installation d’un miroir routier. Si un chemin communal, c’est la mairie, une départementale, le conseil départemental. En revanche, sur un domaine privé, toute personne peut installer un miroir routier, pas d’autorisation à obtenir. Sauf si votre voie privée débouche sur une voie publique et que vous devez installer le miroir sur cette voie, là évidemment, il vous faut l’autorisation du gestionnaire de voirie.

Mais pourquoi refuse-t-on l’installation d’un miroir à Jean-Luc ? La loi est très claire. L’installation d’un miroir de rue est interdite hors agglomération parce qu’elle constitue un danger. En effet, hors milieu urbain, la vitesse est plus rapide et quand on se fie à un miroir, on peut avoir une mauvaise appréciation de la vitesse et de la distance. En plus, la nuit, hors agglomération, il n’y a pas d’éclairage public, et là aussi la vision de phares dans le miroir peut être perturbante, aveuglante notamment, on ne sait pas non plus tellement d’où vient le véhicule.