Optimiser ses dépenses pour économiser

Pour certains, la volonté d’optimiser les dépenses du quotidien est devenu un mode de vie. Frédéric Meslin gère son ménage comme le ferait un chef d’entreprise. Il traque la moindre dépense inutile. En faisant une halte au supermarché sur le chemin du retour du travail, il réalise une économie mensuelle de seize euros. Quand il fait ses courses, il suit scrupuleusement sa liste et ne choisit que les produits en promo. Il a aussi décidé d’optimiser l’assurance des deux voitures de son ménage. Celle-ci lui fait 400 euros d’économie par an. C’est parce que lui et sa femme ont toujours fait attention à leurs dépenses qu’ils sont aujourd’hui propriétaire de leur maison dans l’Eure.