VIDÉO - Orage de grêle dans la Drôme : six semaines après, les sinistrés sont toujours dans l'attente

En attendant une indemnisation, Robert et Jacqueline n'ont pas d'autres choix que de vivre chez leur fils, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Leur toit a littéralement été éventré par l'orage. Attendre est désormais le quotidien des sinistrés, car pour être indemnisés, leur assurance privée est le seul recours. Mais cinq semaines après le passage de l'expert chez Claude et Annie, ils n'ont toujours pas de nouvelles de leur assureur. Parce que contrairement aux inondations, la grêle est exclue des critères de catastrophe naturelle.