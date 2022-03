Indemnité inflation : qui sont les dizaines de milliers de Français qui ne l'ont pas reçue ?

Anne Ferrari fait partie de ces laissés pour compte. Auxiliaire vétérinaire à Lesquin, à temps partiel, elle touche 900 euros par mois. Elle est donc éligible à cette prime, mais n'a rien reçu. "J'ai réclamé ma prime inflation et ils m'ont répondu qu'il fallait que je vois avec mon employeur du mois d'octobre", raconte-t-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Sauf qu'en octobre, Anne a connu quinze jours de chômage entre deux employeurs. Résultat, son nouveau patron estime ne pas avoir à lui verser la prime, et l'ancien employeur lui renvoie la balle. "Je n'ai pas eu de réponse donc je n'ai toujours pas ma prime inflation. Je n'ai toujours pas de solution pour l'avoir parce que j'y ai droit, et je ne l'ai pas", poursuit-elle. Dans le cas de cette salariée, difficile de savoir à qui réclamer la prime.

D'autres bénéficiaires sont eux confrontés à des problèmes administratifs. C'est le cas de Thierry Desquiens, exploitant agricole à Sailly-Lez-Lannoy (Nord). Il se demande s'il n'a pas été tout simplement oublié par la mutuelle sociale agricole. "On nous avait dit de faire la demande et cette prime n'a jamais abouti. On verra par rapport aux dates et aux mois qui vont venir, peut-être en mars ou en avril, mais aujourd'hui on n'a toujours rien reçu", dit-il. Autre cas de figure, parmi les oubliés figurent aussi les personnes qui travaillent à domicile, employées par des particuliers, qui n’ont pas transmis leur RIB à l’Urssaf, également chargée du virement pour les travailleurs indépendants.