Oubliés des aides : l'amertume des milliers de Français qui se chauffent au charbon

Dans le bassin minier, ce mardi matin, Christian, le livreur de charbon, termine sa tournée. Il porte des sacs de 50 kilos et le charbon séduit de plus en plus. Pour cause, c'est aujourd'hui l'énergie la moins chère. "Beaucoup de gens se remettent au charbon, vu l'électricité et le gaz qui augmentent... Les gens qui ont gardé un convecteur, ils se chauffent au charbon", détaille-t-il. Et pourtant, le prix du charbon a beaucoup progressé. Un sac coûte 45 euros cet hiver, il en valait 20 euros l'été dernier.