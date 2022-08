Paiement en plusieurs fois : attention aux risques !

À quelques semaines de la rentrée, Valérie achète les fournitures scolaires pour ses enfants. La liste est longue et le budget peut vite grimper. Alors, le vendeur lui fait une proposition : “Vous pouvez payer en trois ou quatre fois sans frais”. L’offre est valable pour tous les achats supérieurs à 70 euros. Ce paiement fractionné et sans frais, le client l’utilise de plus en plus pour de petites sommes.