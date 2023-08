Chèques falsifiés : la petite astuce qui peut vous protéger

L’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement donne également quelques conseils pour limiter le risque de fraude.

Privilégiez, dans la mesure du possible, la remise de chéquiers en agence et en cas d’envoi par voie postale, soyez très attentifs à sa réception et faites opposition aussitôt que le délai est anormalement long.

Autre conseil, conservez votre chéquier en sécurité et remplissez votre chèque avec soin, à l’encre noire, en remplissant l’ensemble des mentions obligatoires et en traçant des traits horizontaux pour ne laisser aucun espace. N’acceptez jamais et sous aucun prétexte d’encaisser des chèques pour le compte d’autrui, qui plus est dans l'urgence. Enfin, faites preuve d’une très grande réactivité dans la mise en opposition des chéquiers perdus ou volés.