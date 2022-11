Papiers d'identité : des délais toujours trop longs

Dans une mairie de quartier, il n'y a pas de rendez-vous avant le 31 janvier 2023, soit deux mois et demi d'attente. Certains ont beau se plaindre au téléphone, cela ne change rien. Les services municipaux d'Orléans sont débordés. On compte 24.000 demandes de renouvellement de pièces d'identité depuis janvier. C'est 30% de plus que l'année dernière sur la même période.