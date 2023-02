Participation et intéressement : jusqu'à quel point votre entreprise doit partager ?

Toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent redistribuer une partie de leurs bénéfices à leurs employés, c'est la loi. Mais le gouvernement va aussi le rendre obligatoire pour celles qui emploient entre onze et 49 salariés, et qui sont bénéficiaires pendant trois années consécutives. Elles auront le choix entre l’intéressement, la participation, ou la prime de partage de la valeur, anciennement appelée "prime Macron". Une mesure effective au 1er janvier 2025.