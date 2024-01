Face aux inondations en série, les assurances vont-elles être à la hauteur ?

Dans le Pas-de-Calais, par rapport à novembre 2023, l'eau a grimpé plus haut, mais sur une surface moins importante. Pour les sinistrés déjà touchés, entreprises et particuliers, le marathon des demandes d'indemnisation va donc recommencer.

Un muret vient de céder, arraché par la force de l'eau, et l'Aa se déverse désormais dans le jardin de Michèle Coste, une habitante de Blendecques (Pas-de-Calais) interrogée dans la vidéo en tête de cet article. Un nouveau sinistre à déclarer à son assurance, quatorze minutes d'attente au téléphone et rien, merci de rappeler, malgré l'urgence.

Des sommes importantes à avancer

C'est une tâche de plus sur sa liste. Depuis deux mois, tous les soirs après le travail, elle se bat pour sauver sa maison. Son voisin, Jérémie, lui, avait avancé 1500 euros pour réparer son carrelage. Va-t-il être remboursé ? Nul ne le sait. Dans une société d'engins agricoles, huit camions sont hors service. Pour les réparer, 380 euros de franchise chacun, d'emblée. Juste cela, ce sont plus de 3000 euros puisés dans la trésorerie.

Élodie Denquin, la gérante, n'a reçu qu'un seul acompte de l'assurance jusqu'ici. "L'assurance qui vous met la pression en disant, il nous faut des prix, il faut un chiffrage et il faut du temps pour faire tout ça. Il faut aller chercher vos factures parce qu'on a tout perdu. On a perdu l'intégralité des archives. On va y laisser des plumes, c'est certain", s'inquiète-t-elle. Tous ont la même hâte : revenir à leur vie d'avant.