Passeports : des délais d'obtention toujours aussi longs

À l'échelle nationale, il faut compter en moyenne 50 jours pour un rendez-vous en mairie. L'été dernier, un plan d'urgence avait pourtant permis de recruter des agents. À Orléans, les délais étaient redescendus à un mois. Mais ces aides n'étaient que provisoires. La mairie doit de nouveau se débrouiller seule. "On ne recrute pas, car, comme toutes les collectivités, nous sommes face à des contraintes budgétaires", explique l'adjointe au maire.

Il y a cependant urgence. Neuf millions de Français ont refait leurs pièces d'identité cette année 2022. Ils devraient atteindre 14 millions en 2023. L'État n'a plus le choix et annonce une nouvelle aide de 20 millions d'euros, qui servira à embaucher et à avoir des nouveaux appareils à empreinte. "Notre objectif, c'est de revenir à des délais en mairie de 30 jours", précise Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés.