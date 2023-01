Réforme des retraites : et pour ceux qui sont déjà retraités, ça change quoi ?

Solange et Pierre Gaborit, par exemple, touchent actuellement 1 100 euros chacun. C'est la pension minimale pour une carrière complète. Ils toucheront donc très bientôt 1 200 euros. Comme eux, deux millions de retraités devraient recevoir ce coup de pouce de 100 euros par mois. Une aide bienvenue pour cet ex-militaire et cette ancienne aide-soignante interrogés dans la vidéo en tête de cet article, car leur loyer dans cette résidence senior leur coûte plus de 4 000 euros par mois.