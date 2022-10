Pénuries d’essence : quelle amende risque-t-on si l'on tombe en panne sèche ?

Toutefois, il est possible que dans ce contexte de fortes pénuries de carburants dans certaines régions, les forces de l'ordre fassent preuve d'une "certaine forme de tolérance" en ce moment. "L'automobiliste peut essayer de prouver qu'il s'agit tout de même d'un cas de force majeure, parce qu'il s'était engagé sur l'autoroute pour atteindre une nouvelle station, espérant y trouver de l'essence. Il faut réussir à prouver que de précédentes stations ne délivraient plus de carburant", conseille Me Jean-Baptiste le Dall.

Si obtenir une attestation auprès de ces stations peut s'avérer délicat, il peut être utile en revanche de montrer aux policiers l'état de la situation sur l'une des nombreuses applications qui renseignent les pompes vides, pour apporter la preuve de la pénurie qui vous a forcé à prendre l'autoroute, ajoute l'avocat.

Les cas de verbalisation sur ces bandes d'arrêt d'urgence sont en règle générale peu nombreux, relève-t-il. Mais la vigilance est tout de même de mise, sachant qu'il vous faudra également verser 138 euros pour le dépannage en cas de panne sur l'autoroute, des prix majorés de 50% entre 18 heures et 8 heures du matin, et le week-end et jours fériés.