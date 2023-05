Permis de conduire : non, vous ne risquez pas "une grosse amende" en tardant à passer au nouveau format

Si le format du permis biométrique est tentant, il soulève quelques questions. Nul besoin de repasser l'examen pour l'obtenir, mais la question du prix doit encore être tranchée.

Et l'administration doit aussi organiser cette bascule vers ces nouveaux permis. "On cherche les meilleures solutions pour simplifier et faciliter ce remplacement quand il aura lieu", commente Anne-Gaelle Baudoin, directrice de l'ANTS (agence nationale des titres sécurisés), au micro de TF1.