Peut-on acheter n'importe quel produit alimentaire avec des titres-restaurant ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu, une question sur les produits alimentaires que l'on peut ou pas acheter avec des titres-restaurant. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Peut-on acheter n’importe quel produit alimentaire avec des titres-restaurant, de la farine, des œufs ?

Normalement non, mais il y a une dérogation depuis le 4 août 2022 et la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat : "Cette mesure permettra jusqu’au 31 décembre 2023 d’utiliser des titres-restaurant pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable". Cette mesure va finalement être prolongée en 2024, comme l’a annoncé mardi soir la Ministre déléguée au Commerce.

Concrètement, vous pouvez donc régler toutes vos courses alimentaires sans restriction, même les produits qui doivent être cuits ou cuisinés pour être consommés, comme la farine, les pâtes, le riz... Au même titre qu’un sandwich triangle ou un yaourt à boire !

"Les seules exceptions portes sur l’alcool, les confiseries, les aliments infantiles et les produits animaliers", complète Olivier Crouzet, secrétaire général de la Commission Nationale des Titres Restaurant, qui propose cette foire aux questions sur le sujet.

Attention cependant, ceci est le cadre national, mais chaque enseigne fixe sa propre liste des produits qu’elle accepte ou non, comme le rappelle le site du service public.

Envoyez vos questions

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à l'adresse suivante : le20Hvousrepond@tf1.fr. Ou encore désormais en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Nouveauté, pendant cette rubrique du 20H, vous verrez apparaître un QR Code en bas de l'écran : vous pourrez alors le flasher et accéder directement depuis votre téléphone portable ou tablette à un article enrichi.