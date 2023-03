Peut-on avoir une pénalité si l’on va chercher sa commande drive avec un jour de retard ? Le 20H vous répond

En revanche, en cas d’indisponibilité de certains produits, le supermarché ne peut pas remplacer les articles sans votre accord, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.

Ceci étant dit, il est toujours plus difficile d’obtenir gain de cause après coup. Voilà pourquoi il vaut mieux vérifier sa commande au moment de la livraison, et pas quand vous la ranger dans votre frigo !