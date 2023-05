Peut-on bénéficier d'aides de l'État si l'on réalise soi-même les travaux de rénovation ? Le 20H vous répond

Peut-on bénéficier d'aides de l'État si l'on réalise soi-même les travaux de rénovation ?

Non, "il faut impérativement faire appel à un professionnel, et bien souvent, il faut qu’il soit labellisé RGE", répond l’avocat Jonathan Durand, spécialisé en droit commercial. C’est vrai par exemple pour bénéficier de la principale aide à la rénovation énergétique, MaPrimeRenov. Son montant varie en fonction de vos revenus et des travaux réalisés, vous pouvez faire une simulation sur cette plateforme dédiée.