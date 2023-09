Peut-on bénéficier de la prime à la conversion pour acheter une voiture d'occasion ? Le 20H vous répond

Peut-on bénéficier de la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule d’occasion ?

Oui. Contrairement au bonus écologique, la prime à la conversion est compatible avec un véhicule d’occasion. "Le seuil de tolérance pour les émissions de CO2 est même plus élevé pour les occasions", nous détaille un concessionnaire Ford. Vous pouvez par exemple vous tourner vers un petit SUV ou une berline compacte d’occasion de plus six mois. Dans le neuf, cette prime est plutôt compatible avec une hybride ou une petite citadine.

En tout cas, cette prime à la conversion n’est pas réservée aux voitures électriques. Vous pouvez la toucher si vous achetez une Crit’Air 1 performante. "En d’autres termes, pas une voiture diesel, mais une voiture à essence qui consomme peu", poursuit-il.

Mais en échange, ça implique forcément de mettre à la casse un vieux véhicule polluant, "d’avant 2011 pour un diesel, d’avant 2006 pour tous les autres moteurs", poursuit-il. C’est pour ça que l’on appelle plus couramment cette prime "la prime à la casse".