Puis-je bénéficier plusieurs fois du bonus réparation ? Le 20H vous répond

Peut-on bénéficier du bonus réparation plusieurs fois, pour des appareils différents ?

Oui, "à partir du moment où votre appareil n’est plus sous garantie", nous explique-t-on chez Ecosystem, l’éco-organisme qui s’occupe de la réparation et du recyclage des équipements électriques et électroniques. Au total, une trentaine de produits sont éligibles, cela va de la centrale vapeur à la console de jeux. La liste complète est disponible sur le site dédié au bonus. "Vous pouvez bénéficier d’une aide de 10 à 45 euros selon le produit", ajoute-t-on chez Ecosystem.

L’aide est directement soustraite de la facture de réparation, vous n’avez rien à faire, si ce n’est choisir un réparateur agréé, que vous pourrez trouver grâce à ce site. "Et c’est parfois là que ça se corse, puisqu’il n’y a pas suffisamment de réparateurs agréés", regrette l’association UFC-Que Choisir, qui surveille de près l’application de cette mesure. "Ce bonus peut aussi avoir, à moyen terme, un effet inflationniste sur le prix à l’achat ou le coût des réparations. Voilà pourquoi nous sommes très vigilants", poursuit-il.