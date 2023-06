Peut-on contester l’amende d’une voiture radar ? Le 20H vous répond

Peut-on contester l’amende d’une voiture radar ?

Oui, bien sûr, même si c’est un flash, il y a toujours une contestation possible ! Vous devez faire une réclamation sur le site de l’ANTAI. "Si vous souhaitez contester votre avis de contestation pour une autre raison que 'vous n’êtes pas le conducteur flashé', vous devez envoyer le formulaire et joindre le montant de l’amende qui vous est demandé", peut-on lire sur le site de la sécurité routière.

En clair, vous allez devoir consigner le montant du PV pour accéder au formulaire de contestation. "Vous payez et la somme vous est restituée si vous obtenez gain de cause", explique Matthieu Lesage, avocat spécialisé en droit routier. Les points ne vous seront pas retirés avant que votre requête ne soit examinée ! Attention, vous avez 45 jours pour faire la démarche, mais la réponse, elle, peut mettre plus de temps à arriver.