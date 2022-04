Peut-on déduire ses frais de péage ou de stationnement si l'on va travailler en voiture ? Le 20H vous répond

J'étais mineur lors du premier tour, mais je serai majeur pour le second. Puis-je voter ?

Oui, ça nous a été confirmé par le ministère de l’Intérieur : "Si vous atteignez la majorité au plus tard la veille du scrutin, vous pouvez voter au second tour". Concrètement, si vous avez 18 ans le 23 avril, vous pouvez mettre un bulletin dans l’urne le dimanche 24. En revanche, si c’est votre anniversaire le jour du second tour, inutile de vous déplacer dans un bureau de vote.

Comment en avoir le cœur net ? Il suffit de vérifier en ligne que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Sachez que l’inscription est automatique pour toutes les personnes qui deviennent majeures, comme le rappelle le site du service public. Il y a toutefois une condition à respecter : avoir accompli les démarches de recensement citoyen.

Les dons aux partis politiques sont-ils défiscalisés ?

Tout à fait, c’est la case 7UH de votre déclaration de revenus, dont vous trouverez un modèle ici. C’est dans cette case qu’il faut inscrire votre don pour bénéficier d’une réduction d’impôt équivalent à 66% de ce montant. Et vous pouvez être généreux, car le plafond est très élevé : 7.500 euros par personne du foyer et par an.

De la même façon, vous pouvez défiscaliser un don à un candidat dans le cadre d’une campagne électorale, c’est la case 7UF. Là aussi, vous avez le droit à une déduction fiscale équivalente à 66% du montant de votre don, dans la limite de 4.600 euros par personne pour les mêmes élections. Ça fonctionne pour la présidentielle, si vous avez effectué ce don en 2021 !

Plusieurs candidats n’ayant pas atteint le seuil fatidique des 5% au premier tour ont d’ailleurs lancé des appels à la solidarité pour couvrir leurs frais de campagne.