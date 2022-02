Peut-on déjà me demander de payer intégralement ma location d'été ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond dans la vidéo ci-dessus à leurs questions, liées cette semaine au droit de la consommation, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Réservation d’une maison pour cet été : on me demande déjà de payer tout le solde, est-ce que c’est légal ?

Ça dépend qui vous la loue. Si c’est un professionnel, un agent immobilier en d’autres termes, la réponse est non, c’est beaucoup trop tôt : il ne peut vous réclamer le solde qu’un mois avant l’entrée dans les lieux. "La location saisonnière avec intermédiaire, via un professionnel, est très réglementée. C’est la loi du 20 juillet 1972", précise Cyril Sabatié, avocat en droit immobilier pour le cabinet LBVS. Concernant les versements d’argent d’une manière générale, la règle est donc très stricte : "On ne peut rien vous demander plus de six mois à l’avance, et à partir de six mois, c’est 25% du montant total du loyer maximum".

En revanche, si c’est un particulier qui vous loue cette maison, les règles sont beaucoup plus floues. En fait, chaque loueur fixe les siennes, via le contrat de location. Lisez-le donc attentivement avant de vous engager. "L’usage veut que les particuliers se calent sur la règle des professionnels, mais ce n’est pas obligatoire", explique Cécile Nlend, juriste pour le site de petites annonces entre particuliers PAP.fr.

Il y a une recrudescence des fausses annonces immobilières ces dernières années, comme nous vous le montrons régulièrement dans le JT de 20H.

Il me reste des chèques vacances de 2019, a priori ils sont périmés. Sont-ils perdus pour autant ?

Je vous confirme que vos chèques sont bien périmés, puisqu’ils sont valables deux ans après leur année d’émission. Donc en l’occurrence, des chèques de 2019 étaient valables jusqu’à l’année dernière, 2021. Mais pour autant, ces chèques ne sont pas perdus : vous pouvez les échanger jusqu’au 31 mars 2022. La demande se fait en ligne sur ce site.

Attention, il faut échanger au moins 30 euros : c’est la somme totale minimum à envoyer pour bénéficier de nouveaux chèques. "Cet échange est possible tous les ans, mais il prend une importance particulière ces deux dernières années avec la crise du Covid-19, beaucoup de Français ont reporté leurs projets de vacances", explique-t-on à l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).