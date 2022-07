Peut-on en avoir deux ? Quatre questions sur les règles du livret A

Pour autant, le livret A reste plébiscité par les Français, notamment parce qu'il est ouvert à tous les particuliers, majeurs comme mineurs, et à certaines associations, et qu'il est exempté de fiscalité, indique le site du ministère de l'Économie. Il est proposé par toutes les banques, même celles en ligne, depuis une loi de 2008. Avant cela, il existait seulement sous le nom de livret bleu à la Caisse d'Épargne, au Crédit mutuel et à La Banque postale. Ouverture, dépôt, retrait et clôture, toutes ces opérations sont gratuites. Mais comment se déroulent-elles ?