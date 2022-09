Peut-on encore faire isoler ses combles et son plancher pour 1 euro ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Peut-on encore faire isoler ses combles et son plancher pour 1 euro ?

Non, le dispositif en question a disparu le 1er juillet 2021... en raison d’un trop grand nombre d’abus, comme le détaille la direction de la répression des fraudes dans cette enquête. Selon celle-ci, ont été relevés "des taux de manquement souvent élevés, 54% pour celle menée en 2019-2020". Concrètement, des chantiers non terminés et surtout des démarchages téléphoniques abusifs.