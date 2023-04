Peut-on être en colocation et bénéficier du chèque énergie ? Le 20H vous répond

Une logique dénoncée par l’Union nationale des associations familiales, qui a écrit cette lettre au médiateur de l’Agence de Services et de Paiement. "Dans la mesure où le choix de la colocation est parfois motivé par des contraintes budgétaires, il est préjudiciable que ce chèque ne puisse pas s’appliquer à ceux qui en ont le plus besoin". Le chèque énergie est envoyé automatiquement à près de six millions de ménages français, à compter du 21 avril. Si vous êtes éligible et en colocation, vous recevrez un seul et unique chèque pour tout le logement.