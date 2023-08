Peut-on facilement installer un conteneur dans son jardin pour gagner une pièce ? Le 20H vous répond

Vous devez aussi prévenir les services d’impôts, via votre espace personnel. "Les conteneurs installés sur des terrains et utilisés à titre d’habitation, ou de dépendance d’habitation constituent des éléments imposables à la taxe foncière dès lors qu’il n’a pas vocation à être déplacé", nous éclairent les services des finances publiques. Qui ajoutent que cela concerne également les conteneurs transformés en piscines, à partir du moment où celles-ci sont enterrées et donc construites de manière pérenne !

D’ailleurs, au sujet des piscines-conteneurs : là aussi, vous devez obtenir une déclaration préalable de travaux, dès que le bassin dépasse 10 m². "Les formalités administratives sont les mêmes pour tous les bassins, conteneur ou non, quel que soit le matériau utilisé", nous confirme la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa.

Peut-on installer un conteneur sur un terrain non constructible, pour y stocker des matériaux par exemple ? "Il y a un flou juridique sur le sujet", précise Eric Annezer. En effet, par nature, un conteneur peut être déplacé, il est mobile. Comme une caravane, comme l’explique le service public. Vous pouvez donc l’y laisser moins de trois mois par an, à condition qu’il puisse quitter son emplacement à tout moment.