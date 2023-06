Peut-on faire des économies en faisant son plein d'essence la nuit ? Le 20H vous répond

Peut-on faire des économies si l'on fait son plein d'essence la nuit ?

C’est vrai que le carburant est plus dense et s’évapore moins quand il fait plus frais, la nuit ou tôt le matin donc, comme l’équipe de magazine AutoPlus. De même, faire son plein lentement, sans précipitation, permet de limiter l’évaporation, comme le conseille l’un des grands pétroliers français : "Quand vous faites le plein, vous avez peut-être tendance à remplir au plus vite le réservoir. Mauvais calcul : le carburant entre à grande vitesse et produit de la vapeur – qui retourne, mécaniquement, dans les cuves enterrées. Résultat ? Une perte de volume qui se ressent sur le prix final".

On parle là de quelques centimes d’euros de différence... Il n’est pas sûr que cela justifie de mettre son réveil. En revanche, opter pour une conduite souple permet d’économiser 15% de carburant au moins, comme le rappelle la sécurité routière, et ça marche de jour comme de nuit !