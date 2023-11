Peut-on passer un examen national avec une carte d'identité périmée ? Le 20H vous répond

Peut-on passer un examen national avec une carte d’identité périmée ?

Oui, même périmée, "votre carte d’identité reste encore valable 5 ans pour tous les examens nationaux", comme le permis de conduire, le baccalauréat, peut-on lire sur le site du service public. Même règle pour un passeport périmé depuis moins de cinq ans.

Il est également possible de voyager dans certains pays avec une carte d’identité périmée. La liste est régulièrement mise à jour sur le site du ministère des Affaires étrangères, et il convient de la consulter régulièrement pour vérifier destination par destination. Par exemple, la Suisse accepte les cartes d’identité périmées, alors que la Belgique non. "Il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une carte d’identité portant une date de fin de validité dépassée", conseille le ministère.