Peut-on payer un plein d'essence avec des chèques-vacances ? Le 20H vous répond

Comment payer les péages en chèques-vacances ?

Déjà, il faut savoir que ce n’est plus possible au guichet, même si vous en croisez un sur la route. Et ce depuis… 2013, comme nous le rappelle l’ANCV, la société émettrice des chèques-vacances. Désormais, tout se passe en ligne et bien en amont de votre trajet. Il faut souscrire un abonnement spécifique auprès de l’une de ces quatre sociétés d’autoroute.

Peu importe celle que vous choisissez, la procédure est toujours gratuite et permet de circuler partout en France. Mais attention, elle est un peu fastidieuse. Il faut créditer vos chèques-vacances un à un, c’est-à-dire entrer leur numéro sur votre compte en ligne, puis envoyer vos chèques par la Poste. Il est donc impératif d’anticiper : comptez au moins trois semaines avant votre départ en vacances !

Mais le jeu en vaut la chandelle, car en échange, vous recevez un badge de télépéage qui vous dispense de faire la queue aux automates ! Et si vous avez déjà un abonnement télépéage ? Vous devez quand même souscrire une offre spéciale chèques-vacances et créditer un compte à part.