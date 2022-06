Peut-on rajouter du bioéthanol à son plein d'essence ? Le 20H vous répond

Peut-on rouler au bioéthanol sans kit de conversion ?

Non, vous risquez d’abîmer durablement votre moteur. C’est Jérôme Loubert, directeur développement Europe pour FlexFuel Energy Development, le leader et pionnier français des boîtiers de conversion au bioéthanol, qui nous répond. "Au départ, vous allez avoir l’impression que tout va bien. Mais sous votre capot, le moteur est en surchauffe. Et quand le voyant 'check engine' s’allume sur votre tableau de bord, il est déjà trop tard", détaille-t-il.

Vous devez alors vous rendre chez le garagiste, et vous vous ne serez pas couvert par votre garantie constructeur en cas de frais de réparation importants. "Cette garantie ne s’applique que si vous avez acheté un véhicule au moteur Superéthanol ou si vous avez fait installer un boîtier homologué", précise-t-on chez les professionnels de la filière, qui mettent à disposition ce simulateur pour calculer les économies que vous réaliseriez en roulant à l’E85.

Peut-on compléter un plein d’essence classique avec un peu de bioéthanol ? Oui, ponctuellement et dans la limite de 20%. "Vous pouvez même pousser jusqu’à deux tiers–un tiers", précise Nicolas Bernard, rédacteur en chef à AutoPlus, qui propose ce dossier sur la question. Mais là encore, vous perdez votre garantie constructeur... "Même si la panne sur votre véhicule n’est pas liée à votre usage du bioéthanol."