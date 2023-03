Peut-on séparer un produit vendu en lot dans un supermarché ? Le 20H vous répond

Peut-on séparer un lot vendu dans un supermarché, par exemple des yaourts vendus par huit ou un pack de bouteilles de lait ?

En principe non, mais il peut y avoir des exceptions pour certains produits. Comme les bouteilles d’eau ou de lait par exemple, qui "se suffisent à elles-mêmes" et peuvent être achetées à l’unité. "En fait, c’est l’habitude et l’intérêt des consommateurs qui font loi", résume Raphaël Bartlomé, directeur juridique de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui surveille de près les pratiques commerciales des grandes surfaces.

Cela repose sur cette décision de la Cour de cassation, qui a assoupli l’interdiction de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée.