Peut-on sous-louer une place de parking ? Le 20H vous répond

Mon propriétaire me demande de payer l'état des lieux. Est-ce normal ?

Les frais d’état des lieux sont soumis à une réglementation stricte, détaillée sur le site du service public. Il faut distinguer deux cas de figure. S’il s’agit de l’état des lieux de sortie, alors non, ce n’est pas normal. "Le propriétaire ne peut pas vous réclamer un centime, même s’il a recours aux services payants d’une agence immobilière par exemple", précise le directeur juridique de l'ANIL Louis du Merle.

En revanche, pour l’état des lieux d’entrée, effectivement, vous devez participer financièrement. À quelle hauteur ? Sachez d’abord que les tarifs des états des lieux sont plafonnés depuis 2014, comme le précise ce décret : 3 euros TTC par m2 de surface habitable maximum. Quant à votre participation à vous, le locataire, "elle ne peut pas excéder cette du propriétaire", poursuit Louis du Merle. En cas de litige, n’hésitez pas à solliciter l’aide gratuite de l'ANIL, qui possède des permanences dans tous les départements.

Mon propriétaire a refait les peintures de l'appartement. Est-ce un motif pour augmenter mon loyer ?

En principe, non, car nous ne sommes pas dans le cadre d’une révision annuelle du montant du loyer en cours de bail. Et il s’agit de travaux d’entretien et non d’une réelle amélioration du logement. "Cette distinction est très importante", précise Cécile Nlend, juriste pour PAP.fr.

Dans les travaux d’entretien, on peut citer "le rafraîchissement des peintures, le ravalement, la réfection de l’électricité". Côté amélioration du logement, ce sont des travaux plus conséquents, "pose de double vitrage, installation d’une cuisine équipée".

"Mais attention, votre propriétaire peut avoir glissé une clause dans votre bail", avertit Louis du Merle, directeur juridique de l’ANIL. On parle de "clause travaux". Pour être valide, elle doit préciser le type de travaux concernés et la majoration de loyer qui va avec. Il faut donc bien relire votre contrat avant de monter au créneau !