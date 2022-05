Peut-on stocker sans risque des documents administratifs sur sa boîte mail ? Le 20H vous répond

Peut-on stocker sans risque des documents administratifs sur sa boîte mail ?

Sans risque, non, même si on le fait tous ! "Alors le minimum, c’est d’activer la double authentification", conseille Jean-Jacques Latour, expert en cybersécurité pour le service public cybermalveillance. Concrètement, en plus de votre mot de passe, on vous demande de confirmer par sms que c’est bien vous qui vous connectez à votre boîte. Et ça, la plupart des fournisseurs de messageries le proposent. "À l’image de votre banque quand vous faîtes un achat".

Votre fournisseur de messagerie peut-il exploiter les informations que vous stockez sur votre boîte ? Oui, c’est possible… De l’aveu même de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, ou plutôt de l’une de ses ingénieures expertes, Amandine Jambert : "Cela dépend des conditions générales d’utilisation, celles que personne ne lit jamais ! Il est possible que votre fournisseur utilise le contenu de vos mails pour vous proposer de la publicité ciblée". La CNIL explique dans cette fiche comment sécuriser efficacement sa boîte mail.

Je suis tombé sur un faux profil qui utilise des photos de moi sur les réseaux sociaux. Que faire ?

Déjà, sur le réseau social en question, vous pouvez cliquer sur le petit bouton "signaler", il est là pour dénoncer ce type d’abus... "avec des résultats assez limités, au mieux la suppression du faux profil", décrypte Jean-Jacques Latour. Alors pour identifier l’usurpateur et surtout éviter qu’il ne récidive, il est vivement conseillé de déposer une main courante dans un commissariat.