Indemnisation des chômeurs : ce qui va changer en 2023

Quelles seront les conséquences pour les chômeurs ?

Lorsque l'économie va mal, avec un taux de chômage au-dessus de 8% par exemple, la durée ne bouge pas : elle reste de 24 mois. Lorsque l'économie va mieux, elle pourrait diminuer : 21 mois par exemple, voire 18 mois lorsque les voyants passent au vert.

À la sortie de Pôle emploi ce mardi après-midi, certains sont plus que sceptiques. "C'est complètement idiot, on cotise pour une assurance et après on nous réduit les droits à l'assurance", estime un demandeur d'emploi. Mais pour ceux qui ne sont pas concernés, les avis sont plus partagés. "Quand l'économie va bien, on peut trouver un job et donc il faut se remuer", avance une passante. "Ça va que dans un sens. Quand ça va bien, on diminue la durée et, quand ça va mal, on repasse à la durée actuelle et on ne l'augmente pas", regrette un riverain. La durée d’indemnisation devrait donc évoluer.