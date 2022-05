Pour boucler les fins de mois, les crédits conso au plus haut

Sur le parking d'une zone commerciale, de nombreux clients ont contracté un crédit à la consommation ces derniers mois. C'est le cas de Manuella. Pour changer le mobilier et l'électro-ménager de sa cuisine, elle a emprunté 4000 euros, à rembourser en trois ans. "Ça permet de financer en plusieurs fois. Et de pouvoir faire quelque chose dont on a envie", nous affirme-t-elle.