Pourquoi la taxe de séjour n'est-elle souvent pas comprise dans les tarifs des hôtels ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées aux vacances, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Pourquoi la taxe de séjour n'est généralement pas comprise dans les tarifs d'un hôtel ?

C'est vrai qu'en général, on vous la réclame en plus, même quand vous avez payé tout votre séjour à l'avance. "C'est légal, et en fait, c'est assez logique : l'hôtelier ne garde pas l'argent de cette taxe, il le reverse intégralement à la municipalité", explique Raphaël Bartlomé, de l'association UFC-Que Choisir.

De quoi s'agit-il exactement ? "Certaines communes peuvent demander aux vacanciers séjournant sur leur territoire de payer une taxe de séjour. Elle est due par nuit et par personne", peut-on lire sur le site du service public, qui met à disposition un simulateur pour connaître à l'avance les montants réclamés par la commune où vous allez séjourner.