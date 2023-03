VIDÉO - Pourquoi les Français restent les champions d'Europe du chèque

Ce bout de papier est loin d’avoir disparu. Huit chèques sur dix émis en Europe sont français. C’est aussi le moyen le plus fraudé. Résultat, beaucoup de commerces n’en veulent plus. "J’ai eu beaucoup trop d’impayés. Les clients partent avec la marchandise, et nous, on n'est pas payés de notre marchandise. Et en plus de cela, on a des frais sur les chèques qui ne sont pas valables", explique Valérie Croze, bijoutière au magasin Gilles & Valérie Bijoux à Villeurbanne, dans le Rhône. Les frais s'élèvent à 15 euros par paiement refusé. Les fraudes sont souvent causées par des chéquiers perdus ou même volés. Pour limiter les risques, évitez de le ranger avec votre carte d’identité, et ne changez de carnet que lorsqu’il est terminé.