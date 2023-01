Pourquoi les relevés de l'Assurance retraite et de ma complémentaire ne concordent pas ? Le 20H vous répond

Pourquoi n’y a-t-il pas de concordance entre mes relevés de carrière sur le site de l’assurance retraite et sur celui de ma complémentaire ?

Parce que les deux ne communiquent pas... "Vous devez donc corriger les erreurs éventuelles deux fois, sur vos deux espaces en parallèle. Il n’y a pas de mise à jour commune", explique-t-on à l’Assurance retraite, qui liste les erreurs les plus courantes. Vous pouvez les corriger dès que vous les détectez. Depuis juillet 2021, il n’est plus nécessaire d’attendre 55 ans pour en faire la demande, comme nous vous l’avons expliqué dans cet article. Le plus tôt, c’est le mieux… Dès 35 ans, quand vous recevez votre premier relevé de carrière !

Attention, en revanche, lors de votre départ à la retraite, vous ne devrez déposer qu’un seul et même dossier auprès de l’Assurance retraite. "Pour le coup, la demande est mutualisée", confirme Virginie Dupeyrat, directrice du cabinet d’expertise retraite MB Consultants. "Quand vous liquidez vos droits, l’assurance retraite fait le relai auprès de votre complémentaire".