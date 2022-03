VIDÉO - Déménagements, pet sitting... Ces Français qui arrondissent leurs fins de mois

À quelques kilomètres de là, Stéphanie, fonctionnaire de 56 ans, ne loue pas un véhicule, mais une chambre de sa maison à des étudiants. Libre depuis le départ de sa fille ainée, la chambre, ainsi que le repas du soir, lui rapportent 600 euros par mois. "Au tout début, quand on a commencé à le faire, c’était effectivement davantage par plaisir et pour avoir une compagnie. Aujourd’hui, ça devient une vraie nécessité d’avoir ce complément de revenu. Je ne sais pas comment on ferait si on ne le faisait plus aujourd’hui", affirme-t-elle. Pour ces trois Français, comme pour de nombreux autres, ces activités complémentaires permettent de compenser l’augmentation générale des prix.