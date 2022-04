Pouvoir d’achat : ces produits dont le prix augmente en douce

Et vous ? Prenez-vous le temps de vérifier les étiquettes ? "Non je ne le fais pas. Les courses, pour moi, il faut que ça aille vite", affirme une habitante. On parle ici d'inflation cachée, très difficile à détecter pour les consommateurs. La méthode est courante chez les industriels et souvent adoptée à l'occasion d'un changement d'emballage. Un conseil, regardez bien le prix au kilo et au litre des produits. Cette association invite les consommateurs à plus de vigilance dans les prochains mois. Les changements de recettes dus aux différentes pénuries de matières premières pourraient encore faire grimper les prix.