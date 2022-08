Comment débloquer son épargne salariale pour la rentrée ? Le 20H vous répond

J’ai besoin d’argent. Puis-je débloquer mon épargne salariale juste pour affronter les dépenses de la rentrée, sans autre motif de déblocage ?

Oui, la règle vient d'être temporairement assouplie, plus précisément jusqu'au 31 décembre 2022. C’est l’une des mesures pour la protection du pouvoir d’achat, votée le 16 août dernier. Concrètement, vous pouvez débloquer jusqu'à 10.000 euros sans motif de déblocage habituel.

Attention toutefois, "les sommes dont vous pouvez demander le déblocage sont les sommes issues de l'intéressement et/ou de la participation et que vous avez placées sur votre plan épargne avant le 1er janvier 2022" précise le site du service public. Sont donc exclus les abondements versés par l’entreprise ou encore les sommes investies sur votre Perco.

La bonne nouvelle en revanche, c’est que les sommes débloquées sont exonérées d’impôts sur le revenu. Comme pour un déblocage classique !

Quelles contreparties ? Acheter des biens et des services ! L’argent débloqué ne peut pas être placé sur une assurance vie ou un compte épargne. "Votre seule obligation, c'est de dépenser cet argent, pour changer votre frigidaire ou encore réparer votre voiture", explique le cabinet du Ministre du Travail, Olivier Dussopt.

Attention à bien conserver les justificatifs, car il peut y avoir des contrôles de l’administration.

Et puis, dernière précision importante : c'est bien à l'établissement financier et non à votre employeur qu'il faut faire la demande. En théorie, c'est possible dès aujourd'hui... Mais en pratique, de nombreux établissements ne prennent pas encore en compte ce type de demande !