Connaissez-vous la règle des "50-30-20", cette méthode pour bien gérer son argent ?

Cette technique a été étudiée et popularisée par la sénatrice américaine et ancienne candidate à la primaire démocrate Elizabeth Warren, avocate dans la finance et professeure de droit à l’université d’Harvard, dans son livre All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan, coécrit avec sa fille Amelia Warren Tyagi, consultante financière. Publié en 2003, l’ouvrage est devenu un best-seller.

Cette technique permet de prendre la bonne habitude de vérifier et mesurer fréquemment ses dépenses, mais elle n’est pas pour autant infaillible. Elle peut s'avérer irréaliste pour les personnes qui disposent de très peu de revenus et sont soumis à des dépenses fixes très hautes pour leurs besoins, souligne le magazine américain Forbes. D’autant que face au cours actuel de l’inflation, qui ne cesse de grimper, et à la hausse du prix des carburants, la part du budget alloué à la nourriture et aux transports par exemple peut vite exploser.

Il est donc important de garder un budget flexible en cas d’imprévu. Cette méthode présente toutefois l’intérêt de prendre l’habitude de surveiller ses dépenses et surtout de repérer des dépenses superflues pour les loisirs, pour mieux les ajuster.