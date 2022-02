Pouvoir d’achat : des astuces contre les découverts

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les tutoriels pour économiser. Et une astuce revient à la mode : les bonnes vieilles enveloppes de nos grands-mères. Chaque mois, une fois payés ses frais fixes, Flavie Ormand suit cette méthode et répartit son argent dans des petites pochettes. "J'ai commencé vraiment il y a un an parce que c'est aussi une discipline. Ça permet d'éviter des achats impulsifs et de programmer un peu certains achats importants et surtout de dépenser intelligemment mon argent", explique-t-elle au micro du 20H de TF1. Ce système permet à Flavie de mettre de côté entre 200 et 300 euros par mois. Elle n'utilise pas de carte bancaire mais paie tout en liquide pendant les courses.