Pouvoir d'achat : ces Français qui cumulent les aides pour boucler les fins de mois

La hausse des prix n’a pas non plus échappé à Axel, 25 ans. Lui est apprenti-ingénieur, il touche 1 200 euros net chaque mois. Et pour estimer ses dépenses depuis un an, il a sorti le tableur Excel. Rien que pour les courses, cela correspond à 70 euros de plus chaque mois. Le plus coûteux : l’essence, plus 100 euros. Alors, lui aussi est ravi, il vient d’apprendre qu’il est éligible à deux aides : la prime inflation et le chèque énergie, 200 euros. Cela ne compense pas tout, mais cela soulage.