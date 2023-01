Hausse des prix : vers un "mars rouge" dans les supermarchés ?

Les produits frais ne seront pas épargnés. Joseph Urban, gérant de l'entreprise Les Desserts de Jo dans le Calvados, se justifie auprès de TF1. Le prix de son riz au lait pourrait passer de 2,70 euros à 3,15 euros. "Les augmentations aujourd'hui, c'est surtout les emballages et les matières premières, ainsi que l'énergie : le gaz pour la cuisson des produits dans les fours, et électricité. On est approximativement à entre 35 et 40% d'augmentation", indique-t-il.

Mais rassurez-vous, ce pic d'inflation ne devrait pas durer. "Au printemps, mars-avril-mai, on va monter de quelques pourcents, probablement 15-17% d'inflation, estime Emily Mayer, experte des produits de grande consommation à l'institut Iri. Et ensuite, le niveau va redescendre pour se stabiliser autour de 10%, et sur la fin de l'année autour de 5%". Un scénario basé sur une accalmie des prix de l'énergie à partir du printemps, qui reste à confirmer.