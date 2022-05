Pouvoir d'achat : l'avance sur salaire pour mieux gérer son budget ?

L'acompte sur salaire est un droit. Ce patron d'une entreprise de BTP répond régulièrement aux demandes de ses employés. Elles doivent être effectuées à partir du quinze du mois. Une grande chaîne de restauration et d'hôtellerie du Mont-Saint-Michel veut faciliter et accélérer la procédure. À partir du mois de juin, tous les salariés pourront se verser eux-mêmes une partie de leurs salaires via une application.