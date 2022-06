Pouvoir d'achat : les aides ciblées compensent-elles l'inflation ?

À quelques euros près, depuis dix ans, sa pension est toujours la même. Mais cela va changer. Alain, retraité, touche 2 040 euros par mois. Fin juillet, il empochera 60 euros en plus. Comme tous les retraités français, il va bénéficier de la revalorisation des pensions, plus 4%. Le barème de l'impôt sur le revenu va lui aussi être revu à la hausse. Alors, même si vous gagnez plus, vous ne paierez pas plus d'impôt.