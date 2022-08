Les allocations logement vont-elles augmenter ? Le 20H vous répond

Je suis salarié et j'ai besoin d'argent. Puis-je renoncer à des jours de congés pour me les faire payer ?

Oui, c’est possible avec l’accord de votre employeur dans la limite d’une semaine maximum pour les congés payés. "Vous devez prendre au moins quatre semaines de congés payés par an, sur les cinq auxquelles vous avez légalement droit. C’est incompressible" précise Amélie d’Heilly, avocate en droit du travail.

Toutes les règles relatives aux congés payés sont détaillées sur ce site.

Les conditions sont plus souples pour renoncer à vos RTT depuis le 16 août dernier. En effet, la loi de finances rectificative pour 2022 vous donne le droit de monétiser la totalité de vos RTT, toujours avec l’accord de votre employeur. "Cela est valable pour toutes les RTT acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, à partir du moment où elles n’ont pas été prises" ajoute-t-on au Ministère du Travail.

Ces jours sont-ils majorés ? Oui, "c’est un point important et une nouveauté" analyse Amélie d’Heilly. Ces jours donnent droit à une majoration d’au moins 10% de votre salaire. Et surtout, ils sont entièrement défiscalisés : "les RTT rachetées sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales".