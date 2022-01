Pouvoir d'achat : leurs astuces pour arrondir les fins de mois

Alan Gayet a rendez-vous chez ce particulier pour une réparation. Une mission de bricolage qu'il fait en plus de son métier d'agent de maintenance. Il a répondu à une annonce publiée sur un site de services entre particuliers. Chaque mois, cette activité pourrait lui rapporter jusqu'à 400 euros. De plus en plus de plateformes proposent de compléter vos revenus. Au-delà de 3 000 euros par an, les sommes perçues doivent être déclarées au fisc.