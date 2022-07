Pouvoir d'achat : quelles aides allez-vous toucher ?

On ne pourra pas non plus compter sur le retour des grosses promotions à moins 50%. L'idée de Bruno Le Maire a finalement été abandonnée. Quant au chèque alimentaire de 100 euros, pour acheter des produits bio ou locaux, il ne sera mis en place qu'en début 2023. Enfin, en matière d'énergie, les prix du gaz et de l'électricité restent bloqués. Le bouclier tarifaire est prolongé jusqu'à la fin de l'année pour tout le monde.